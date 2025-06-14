Более 500 российских туристов прилетели в Москву из Антальи без багажа

Mash: более 500 туристов вернулись из Антальи в Москву без багажа

Более 500 российских туристов прилетели в столичный аэропорт Внуково из Антальи без багажа. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел с пассажирами нескольких прилетевших из Турции рейсов. Пассажиры рассказали, что они ждали больше часа у ленты выдачи багажа. После этого сотрудники аэропорта сообщили, что чемоданы россиян остались в Анталье, отметили журналисты.

В результате, по информации Mash, туристы около трех часов стояли в очереди, чтобы написать заявление об утрате багажа, после чего отправились домой. Предварительно, вещи россиян могли случайно попасть на другую ленту. Авторы материала уточнили, что возвращение багажа может занять до одного месяца.

В апреле в екатеринбургском аэропорту «Кольцово»‎ пассажиры разных рейсов около полутора часов ожидали свои багажи. По словам пассажиров, в администрации авиагавани не объяснили причины ситуации и не уточнили, когда выдадут вещи.

Ранее в Сочи женщина устроила скандал на борту самолета из-за своего багажа.