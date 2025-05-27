В Минэкономразвития РФ прокомментировали ситуацию вокруг рейсов Turkish Airlines

Минэкономразвития России рассчитывает на нормализацию ситуации с рейсами Turkish Airlines. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, передает ТАСС.

По его словам, министерство находится в постоянном контакте с турецкой авиакомпанией.

«У нас нормальные отношения, но коллеги тоже видят определенные сложности с тем, что рейсы отменяются, переносятся, это неудобно для туристов», — отметил Вахруков.

До этого сообщалось, что флагманский турецкий перевозчик Turkish Airlines временно отменил рейсы в Москву из-за ограничений в столичных аэропортах.

Из-за временной приостановки работы московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский 25 и 26 мая 32 самолета отправили на запасные аэродромы. Представитель Росавиации Артем Кореняко подчеркнул, что несмотря на задержки, обстановка в аэропортах спокойная, массовых скоплений пассажиров не наблюдается. Он уточнил, что работа гражданской авиации в условиях ограничений находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.

Ранее неизвестные попытались ослепить пилотов Turkish Airlines в небе над Россией.