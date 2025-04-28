Российская Федерация и Белоруссия ведут борьбу против мирового сатанизма. Об этом заявил депутат Государственной думы Николай Бурляев, выступая на Международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», сообщает РИА Новости.

Он также сказал, что победа будет за этими двумя странами.

14 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед членами верхней палаты российского парламента. Во время заседания он заверил, что Белоруссия всегда будет на стороне РФ.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, что Россия борется за защиту своих жизненно важных интересов, за право суверенного развития. По его словам, недоброжелатели Российской Федерации, конкуренты и противники вынудили ее «защищать эти интересы вооруженным путем», противостоять тем, кого они вооружили и воспитали для борьбы с РФ на территории Украины.

Ранее Россия ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности.