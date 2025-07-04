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Генпрокурор потребовал запретить движение сатанистов в России

Генпрокурор РФ подал иск о запрете «Международного движения сатанизма»
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Мария Девахина/РИА Новости

В России могут запретить организацию под названием «Международное движение сатанизма», соответствующий иск в Верховный суд направил генпрокурор РФ Игорь Краснов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст.

«Заседание по административным исковым заявлениям генерального прокурора РФ и Министерства юстиции РФ <...> назначено к судебному разбирательству на 22 июля в 10:30», — говорится в сообщении.

Отмечается, что органы требуют признать движение сатанистов запрещенной и экстремистской организацией. Заседание назначено на 22 июля.

Весной в Госдуме прошел круглый стол «О противодействии распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологии на территории Российской Федерации», который начался с молитвы.

Руководитель исполкома общественного движения «Культурный фронт России» Вячеслав Леонтьев в ходе этого заседания сравнил сатанизм в РФ с германским нацизмом, который «в начале своего развития не совершал таких преступлений».

Ранее в РПЦ заявили, что сатанисты проникают в медицину и образование.

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