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Семьям погибших в авиакатастрофе Air India отправляют чужие тела

Metro: семьи жертв авиакатастрофы в Индии получили не те тела
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Amit Dave/Reuters

Семьям погибших в авиакатастрофе Air India были отправлены чужие тела, пишет британский таблоид Metro.

Некоторые из останков 261 жертвы неправильно идентифицировали перед отправкой родственникам в Великобританию. По информации газеты, семья одного из погибших пассажиров были вынуждены отказаться от похорон после того, как им сообщили, что в гробу находится тело неизвестного. В другом случае останки двух погибших поместили в один гроб.

Коронер полиции Западного Лондона доктор Фиона Уилкокс распорядилась, чтобы все доставленные тела сопоставили с образцами ДНК, предоставленными семьями, пишет Metro. Уточняется, что в настоящий момент подтверждены два случая ошибочной идентификации погибших.

12 июня около города Ахмадабад разбился пассажирский Boeing 787 Dreamliner, выполнявший рейс из Индии в Великобританию. Крушение произошло спустя несколько минут после взлета. Лайнер упал на общежитие медколледжа. По данным авиакомпании Air India, которая выполняла рейс, на борту находились 242 человека. Выжить удалось только одному пассажиру. Мужчина впоследствии рассказал, что после взлета самолет «как будто остановился в воздухе», а затем рухнул на землю.

Позднее государственный министр гражданской авиации Мурлидхар Мохол заявил, что в качестве одной из возможных причин крушения боинга Air India рассматривается саботаж.

Ранее появились новые подробности авиакатастрофы в Индии.

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