Стали известны подробности крушения самолета Air India

Крушение самолета авиакомпании Air India Boeing 787-8 Dreamliner произошло вскоре после отключения подачи топлива в двигатели после взлета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет по предварительному расследованию крушения.

Согласно документу, вскоре после взлета была отключена подача топлива в двигатели, что вызвало неразбериху в кабине пилотов. Отмечается, что подача топлива в двигатели 1 и 2 отключилась сразу после того, как самолет достиг максимальной скорости.

«На записи разговоров в кабине слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он отключил (выключатели. — «Газета.Ru»). Второй пилот ответил, что он этого не делал», — говорится в отчете.

После этого практически сразу произошло крушение самолета. Пилоты смогли запустить один из двигателей, но это не помогло остановить резкое снижение скорости. Также в зоне полета Boeing не заметили птиц, которые могли бы попасть в двигатель.

До этого государственный министр гражданской авиации Мурлидхар Мохол заявил, что в качестве одной из возможных причин крушения Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в Индии рассматривается саботаж.

Ранее британец заявил, что чудом избежал полета на разбившемся в Индии самолете.