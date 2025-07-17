На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились новые подробности авиакатастрофы в Индии

WSJ: действия капитана Dreamliner в Индии вызвали панику у второго пилота
true
true
true
close
Amit Dave/Reuters

Расследование катастрофы самолета Boeing компании Air India, которая произошла 12 июня в Индии, выявило новые детали о действиях капитана потерпевшего крушение лайнера. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники, знакомые с оценкой американскими властями хода расследования.

Согласно данным, которые были получены из записи «черного ящика», командир воздушного судна Сумит Сабхарвал отключил переключатели подачи топлива в оба двигателя вскоре после взлета. Второй пилот Клайв Кундер удивился действиям капитана и выразил обеспокоенность, а затем запаниковал. Сабхарвал, по информации источников, сохранял спокойствие.

Спустя примерно десять секунд переключатели были возвращены в исходное положение, но вскоре самолет потерпел крушение неподалеку от аэропорта Ахмедабада.

Предварительный отчет Индийского бюро по расследованию пока не указывает, было ли отключение систем преднамеренным или случайным. В отчете при этом указывается, что один пилот спросил второго, почему он перевел переключатели, на что второй ответил, что не делал этого. Кроме того, в документе отсутствуют выводы о причинах катастрофы, однако не исключаются технические неисправности или проблемы при обслуживании.

Гендиректор Air India Кэмпбелл Уилсон призвал сотрудников компании не делать преждевременные выводы, подчеркнув, что расследование «далеко не закончено». В авиакомпании сообщили, что сотрудничество со следствием продолжается.

До этого государственный министр гражданской авиации Мурлидхар Мохол заявил, что в качестве одной из возможных причин крушения Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в Индии рассматривается саботаж.

Ранее британец заявил, что чудом избежал полета на разбившемся в Индии самолете.

Все новости на тему:
Крушение самолета в Индии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами