Появились новые подробности авиакатастрофы в Индии

Расследование катастрофы самолета Boeing компании Air India, которая произошла 12 июня в Индии, выявило новые детали о действиях капитана потерпевшего крушение лайнера. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники, знакомые с оценкой американскими властями хода расследования.

Согласно данным, которые были получены из записи «черного ящика», командир воздушного судна Сумит Сабхарвал отключил переключатели подачи топлива в оба двигателя вскоре после взлета. Второй пилот Клайв Кундер удивился действиям капитана и выразил обеспокоенность, а затем запаниковал. Сабхарвал, по информации источников, сохранял спокойствие.

Спустя примерно десять секунд переключатели были возвращены в исходное положение, но вскоре самолет потерпел крушение неподалеку от аэропорта Ахмедабада.

Предварительный отчет Индийского бюро по расследованию пока не указывает, было ли отключение систем преднамеренным или случайным. В отчете при этом указывается, что один пилот спросил второго, почему он перевел переключатели, на что второй ответил, что не делал этого. Кроме того, в документе отсутствуют выводы о причинах катастрофы, однако не исключаются технические неисправности или проблемы при обслуживании.

Гендиректор Air India Кэмпбелл Уилсон призвал сотрудников компании не делать преждевременные выводы, подчеркнув, что расследование «далеко не закончено». В авиакомпании сообщили, что сотрудничество со следствием продолжается.

До этого государственный министр гражданской авиации Мурлидхар Мохол заявил, что в качестве одной из возможных причин крушения Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в Индии рассматривается саботаж.

Ранее британец заявил, что чудом избежал полета на разбившемся в Индии самолете.