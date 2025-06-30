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В Индии не исключили, что причиной крушения самолета мог стать саботаж

Министр Мохол: причиной крушения самолета в Индии мог стать саботаж
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Amit Dave/Reuters

В качестве одной из возможных причин крушения Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в Индии рассматривается саботаж. Об этом заявил государственный министр гражданской авиации Мурлидхар Мохол в интервью телеканалу NDTV.

«[Происшествие] рассматривается со всех сторон, включая возможный саботаж», — сказал министр.

Он уточнил, что выяснением обстоятельств крушения занимается Бюро по расследованию авиационных происшествий. По словам Мохола, специалисты просматривают записи с камер видеонаблюдения и оценивают все аспекты, чтобы понять, что на самом деле произошло в тот роковой день.

Министр также отметил, что власти Индии не будут передавать бортовые самописцы разбившегося самолета другим странам.

Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner, выполнявший рейс из Индии в Великобританию, разбился 12 июня около города Ахмадабада спустя несколько минут после взлета. По данным авиакомпании Air India, которая выполняла рейс, на борту находились 242 человека. Выжить удалось только одному.

Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа, там также есть жертвы.

До этого единственный выживший рассказал, как ему удалось спастись.

Ранее британец заявил, что чудом избежал полета на разбившемся в Индии самолете.

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Крушение самолета в Индии
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