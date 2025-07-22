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Стало известно, кто из россиян на самом деле выиграет от повышения МРОТ

Профессор Сафонов: от роста МРОТ на 20% выиграют бюджетники и рабочие
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Повышение МРОТ на 20% отразится в первую очередь на бюджетниках, а также на низкоквалифицированных рабочих. Это объясняется тем, что к этому показателю привязаны тарифные ставки выплат. А занятые в коммерческом секторе изменений особо не почувствуют, рассказал НСН профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Сегодня уже никакие выплаты к МРОТ давно не привязаны, поэтому важен этот показатель только как основа расчета минимальной планки зарплаты, отметил эксперт. Повышение МРОТ затронет порядка 1,5-2 млн человек из числа бюджетников и низкоквалифицированных рабочих. Их зарплаты проиндексируют по бюджетным назначениям.

При этом работников коммерческого сектора изменения почти не затронут, так как компании сегодня ориентируются не на рост зарплат, а на рациональное использование рабочей силы. Повышать уровень зарплат сложно в условиях наблюдаемого планового охлаждения экономики, пояснил Сафонов.

По прогнозу специалиста, к 2030 году правительству удастся достигнуть цели повышения МРОТ до 35 тыс. рублей.

«Это плановое решение, которое последовательно выполняется правительством России, — пояснил он. — Главный вопрос — какими темпами будет расти инфляция, чтобы МРОТ рос не только с точки зрения его показателя, но чтобы возрастала и покупательная способность».

Напомним, накануне Минтруд сообщил, что в 2026 году МРОТ планируется повысить на 20,7% — до 27 093 рубля (в 2025 году он равен 22 440 рублям). Сейчас соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов. По данным ведомства, это напрямую затронет 4,6 млн россиян.

Ранее экономист объяснил снижение уровня бедности в России.

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