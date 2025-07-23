Стало известно, как повышение МРОТ скажется на средней зарплате

Средняя зарплата россиян в 2026 году составит 118-120 тыс. рублей из-за увеличения МРОТ, дефицита высококвалифицированных кадров, технологической трансформации российской экономики и других факторов, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Так он прокомментировал планы властей увеличить МРОТ на 20,7%.

«В случае увеличения МРОТ практически на 5 тыс. рублей до 27 093 рубля (+20,7% к значению текущего года, которое равно 22 440 рублям) мы увидим его рост за пять лет в 2,12 раза (в 2021 году он составлял 12 792 рубля). В свою очередь, за 10 лет рост будет в 4,37 раза (так как в начале 2016 года он составлял 6204 рубля). МРОТ в России используется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. Увеличение МРОТ положительно отражается и на оплате труда на всем рынке труда, так как способствует ускорению роста зарплат по всей экономике», — отметил Балынин.

Национальные цели развития России, определенные президентом Владимиром Путиным на период до 2030 года, подразумевают повышение МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030-му.

По данным Росстата, средняя зарплата в России составила 89069 рубля по итогам прошлого года (с учетом премий и до вычета НДФЛ). В январе 2025 года номинальная начисленная зарплата работников в целом по всем отраслям экономики России составила 88 981 рубль, а в феврале — 89 646 рублей.

Ранее стало известно, кто из россиян на самом деле выиграет от повышения МРОТ.