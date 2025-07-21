В Илекском районе Оренбургской области произошел крупный пожар

МЧС: в Оренбургской области при пожаре погибли пять человек

В Оренбургской области при пожаре погибли пять человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону сообщает ТАСС.

Сообщение о возгорании в селе Песчаном Илекского района поступило в 02:06 (00:06 мск). В результате пожара было уничтожено строение на общей площади 120 квадратных метров. Пять человек при этом погибли.

21 июля сообщалось, что на Сахалине произошел пожар на угольном конвейере — самом длинном в России.

За день до этого стало известно, что в реабилитационном центре в Анапе на площади 200 квадратных метров произошел пожар. Из здания эвакуировали 25 человек.

17 июля в станице Каневской в Краснодарском крае загорелось здание бывшего инкубатора. Площадь пожара составила 2,4 тыс. квадратных метров заброшенных строений и один гектар сухой растительности.

Ранее в Московской области частный дом загорелся от удара молнии.