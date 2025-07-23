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Силовики отрицают задержание еще одного редактора Ura.ru

ТАСС: силовики опровергают задержание редактора Ura.ru Сергеева
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URA.RU

В настоящее время редактор портала Ura.ru на Урале Игорь Сергеев не находится в статусе задержанного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это не задержание, сотруднику редакции организован привод для проведения с его участием следственного действия, согласно ст. 188 УПК РФ. Сейчас он находится в статусе свидетеля», — говорится в сообщении.

О том, что Сергеев задержан, утром 23 июля рассказала редакция Ura.ru. Его увезли на допрос в региональное управление Следственного комитета.

В июне на два месяца арестовали редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. По словам адвоката журналиста, его обвиняют в даче взятки за перевод 20 тысяч рублей родному дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска екатеринбургской полиции Андрею Карпову.

Сам редактор вину не признал, назвав обвинения провокацией. По данным СМИ, Карпов, которому грозит 10 лет лишения свободы по другому делу, мог дать показания на племянника, чтобы сократить себе срок. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СК подтвердили задержание сотрудников Telegram-канала Baza.

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