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Трое подростков отправлены под арест за поджог релейных шкафов в Краснодаре

В Краснодаре арестовали трех подростков за поджог релейного шкафа
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Shutterstock

В Краснодаре арестовали трех подростков за поджог релейных шкафов, против них возбуждено дело о террористическом акте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Уточняется, что подростков завербовали через один из мессенджеров за денежное вознаграждение совершить несколько поджогов.

«Они, распределив роли между собой, подготовившись к совершению преступления, находясь на 667 километре перегона железнодорожных станций «Краснодар Сортировочный — Лорис» в Краснодарском крае, совершили поджог релейных и батарейных шкафов, после чего скрылись с места», — сообщили в СК.

Суд постановил отправить подозреваемых под арест.

В феврале Первый Западный окружной военный суд признал жителя Санкт-Петербурга виновным в совершении террористического акта.

Суд согласился с доказательствами следствия, которое установило, что ранее неоднократно судимый мужчина в апреле 2024 года получил в интернете инструкцию для совершения теракта на Октябрьской железной дороге, после чего поджег батарейный шкаф на станции Пустынька в Ленинградской области.

Ранее студента из Дагестана задержали за поджог батарейного шкафа на ж/д в Подмосковье.

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