ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Кубани

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт на Кубани, где гражданин одной из стран Центральной Азии планировал поджечь общежитие завода, а затем уехать к террористам в Афганистан. Об этом сообщает РИА Новости.

Указывается, что террористический акт планировался по заданию международной террористической организации (МТО).

«Задержанный по заданию куратора изготовил зажигательные смеси типа «коктейль Молотова» и планировал совершить теракт путем поджога здания общежития, а затем выехать в Афганистан для вступления в ряды МТО», — уточнили в ведомстве.

Видеозапись преступления, по данным УФСБ, планировалось распространить в сети «с целью устрашения населения».

В июне сотрудники ФСБ задержали гражданина России, планировавшего устроить теракт в Краснодарском крае. Отмечалось, что задержанный по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) планировал совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края. По данным ведомства, мужчина 2003 года рождения был завербован украинской разведкой для получения секретной информации на территории России.

Ранее ФСБ пресекла деятельность пособников спецслужб Украины в ДНР и Ярославле.