В Краснодарском крае троих жителей осудили за призывы к терактам

В Краснодарском крае троих жителей осудили за призывы к взрывам аэропортов

Южный окружной военный суд приговорил троих жителей Краснодарского края за призывы в интернете к совершению террористических актов. Об этом сообщает ТАСС.

«Установлено, что подсудимые, находясь в Краснодаре, решили записать и разместить в сети Интернет видеоролик, содержащий призывы к осуществлению террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Представитель суда уточнил, что в нем речь шла о призывах к подрыву аэропортов и поездов.

Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на срок от 5,5 до 6,5 года.

В Киселевске Кемеровской области ранее задержали мужчину, которого подозревают в призывах к терактам накануне Дня Победы. Как уточнили в региональном управлении СК, 3 мая подозреваемый опубликовал в одном из мессенджеров комментарий, содержащий призывы к совершению террористических актов во время мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

Ранее в Анапе задержали мужчину из-за татуировок с запрещенной символикой.