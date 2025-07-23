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Стало известно об украинском загранпаспорте у задержанного экс-мэра Керчи

РИА Новости: у задержанного экс-мэра Керчи Брусакова есть загранпаспорт Украины
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Святослав Брусаков/VK

У бывшего мэра Керчи Святослава Брусакова есть российский и украинский загранпаспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Помимо этого, есть информация, что сын экс-чиновника в настоящее время живет в Европе, передают журналисты.

Бывшего мэра Керчи задержали в Крыму по подозрению в превышении полномочий при распоряжении землей муниципалитета. Впоследствии ему официально предъявили обвинения. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Брусаков подал в отставку в июле 2024 года после того, как глава Крыма Сергей Аксенов выступил с критикой его работы.

По словам Аксенова, «благоустройство общественных и дворовых территорий, демонтаж недостроев, обрезка и снос деревьев, покос травы и занижение газонов» в городе производились неэффективно.

Ранее бывшего главу администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова лишили имущества за превышение полномочий.

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