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В Крыму задержали бывшего главу Керчи

РИА Новости: в Крыму задержали экс-главу администрации Керчи Брусакова
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Святослав Брусаков/VK

В Крыму задержали экс-главу администрации Керчи Святослава Брусакова по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом РИА Новости в правоохранительных органах.

Брусаков подозревается в превышении полномочий при распоряжении землей муниципалитета, отметило агентство.

В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Он проведет под арестом два месяца.

В июле прошлого года стало известно, что Брусаков уволился после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

22 мая сообщалось, что в Краснодарском крае сотрудники местного управления Федеральной службы безопасности задержали вице-губернатора Александра Нестеренко. По данным «Вестей», его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Претензии силовиков связаны с деятельностью Нестеренко по предыдущему месту работы в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в 2023-2024 годы под руководством Сергея Власова, занимавшего в тот период пост вице-губернатора.

Ранее был задержан бывший губернатор Курской области Смирнов.

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