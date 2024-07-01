Глава администрации Керчи уволился после встречи с Аксеновым

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков уволился после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Об этом Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел встречу с главой администрации Керчи Святославом Анатольевичем Брусаковым. После общения Святослав Анатольевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов.

Детали их разговора он не уточнил.

Обязанности главы Керчи возложены на его заместителя Олега Каторгина. Глава Крыма добавил, что находится с ним на прямой связи.

26 июня Аксенов сообщил об увольнении по собственному желанию руководителя администрации крымского города Саки Александра Овдиенко.

Он рассказал, что провел встречу с Овдиенко, после чего тот принял решение уйти в отставку.

11 июня мэр города Йошкар-Ола в Марий Эл Евгений Маслов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее сенатор от Белгородской области Савченко досрочно сложил полномочия.