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В Москве после пожара перекрыли движение на Мытной улице

Дептранс Москвы: движение по Мытной улице перекрыто из-за пожара
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Прокуратура г. Москвы

В связи с происшедшим в Москве пожаром перекрыто движение транспорта по Мытной улице. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

На месте пожара работают оперативные службы города. Там же находится автобус Мосгортранса, который предназначен для размещения граждан.

23 июля сообщалось, что в жилом доме на Мытной улице загорелись расположенные на четвертом этаже две квартиры и балкон. Спасаясь от огня, трое жильцов до прибытия пожарных выпрыгнули из окна. Сейчас они доставлены в больницу. Всего при пожаре пострадали девять человек.

Спасатели эвакуировали из подъезда 15 человек. В тушении огня принимают участие 34 сотрудника МЧС и 10 единиц специальной техники. В настоящее время пожар локализован на площади 100 квадратных метров.

21 июля в результате взрыва бытового газа произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Новороссийске.

Ранее в Петербурге мужчину арестовали за поджог собственной квартиры.

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