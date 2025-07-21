В Новороссийске произошел взрыв в жилом доме

В Новороссийске произошел сильный хлопок в жилом доме, начался пожар

В Новороссийске произошел сильный хлопок в жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал «Супер Новости Новороссийска».

По данным канала, в доме № 12 по Анапскому шоссе после хлопка начался пожар на пятом этаже. По неподтвержденной информации, в квартире произошел взрыв газа. Авторы публикации добавили, что взрывная волна пошатнула окна в соседних домах.

Позже Telegram-канал «ЧП Новороссийск» писал, что пожарная машина прибыла на место инцидента спустя 15 минут. В публикации говорится, что возгорание распространилось на четыре соседние квартиры.

Официальных комментариев по факту происшествия не поступало.

До этого в городе Великие Луки Псковской области произошел взрыв газа. По данным главы региона Михаила Ведерникова, пострадали четыре человека. На месте работают спасатели, пожарные и бригады скорой помощи, газовая служба, уточнил губернатор.

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