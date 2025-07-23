В Москве при пожаре люди выпрыгивали из окон четвертого этажа

МЧС: при пожаре в жилом доме в Москве пострадали девять человек

При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Москве.

По имеющейся информации, загорелись расположенные на четвертом этаже две квартиры и балкон. Спасаясь от огня, трое жильцов до прибытия пожарных выпрыгнули из окна. Сейчас они доставлены в больницу. Всего при пожаре пострадали девять человек.

Спасатели эвакуировали из подъезда 15 человек. В тушении огня принимают участие 34 сотрудника МЧС и 10 единиц специальной техники. В настоящее время пожар локализован на площади 100 квадратных метров.

21 июля сообщалось, что в результате взрыва бытового газа произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Новороссийске.

В этот же день в Илекском районе Оренбургской области произошел крупный пожар. Горело строение на общей площади 120 квадратных метров.

Ранее в Петербурге мужчину арестовали за поджог собственной квартиры.