Россиянам рассказали, кому удвоят пенсию с 1 сентября

Россияне, которым исполнится 80 лет в августе, с 1 сентября начнут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, фиксированная часть пенсии будет удвоена — с 8907,70 до 17 815,40 рубля. Кроме того, по достижении 80-летия пенсионеру автоматически будет назначена надбавка за уход, которая в 2025 году составляет 1314 рублей.

«Соответственно, фиксированная выплата вместо 8907,70 рубля станет равна 19 129,40 рубля. Таким образом, с учетом удвоения и надбавки сумма страховой пенсии августовских 80-летних юбиляров в сентябре увеличится на 10 221,70 рубля», — сказал Балынин.

Оформлять повышение пенсии не нужно — перерасчет производится автоматически, добавил эксперт.

На днях депутат Госдумы РФ Алексей Говырин сообщил, что некоторые категории российских граждан имеют право на одновременное получение двух пенсий. К ним относятся россияне, ставшие инвалидами на военной службе, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды — ликвидаторы Чернобыльской аварии, уточнил парламентарий. Две пенсии также положены некоторым категориям лиц, потерявшим кормильца, летчикам-испытателям и космонавтам, добавил он.

17 июля сообщалось, что размер пенсии при переезде пенсионера из одного региона в другой может измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Например, если гражданин проживал в районах Крайнего Севера и переехал в центральную Россию, то он перестанет получать «северную» надбавку. В обратной ситуации ее начнут выплачивать.

Ранее в России предложили ежеквартально индексировать пенсии.