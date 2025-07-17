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В Госдуме напомнили о праве некоторых россиян на две пенсии

Депутат Говырин: инвалиды войны и потерявшие кормильца имеют право на две пенсии
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Некоторые категории российских граждан имеют право на одновременное получение двух пенсий. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы РФ Алексей Говырин.

По общему правилу гражданину, имеющему право на несколько видов страховой пенсии, назначают одну пенсию по его выбору, напомнил парламентарий. Однако существует ряд исключений, позволяющих совмещать назначение и выплату одновременно двух видов пенсий. Это, прежде всего, совмещение страховой пенсии с государственной пенсией за особые заслуги, по инвалидности, по случаю потери кормильца или за выслугу лет.

Так, две пенсии могут получать граждане, ставшие инвалидами на военной службе, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды — ликвидаторы Чернобыльской аварии. уточнил Говырин. Две пенсии также положены некоторым категориям лиц, потерявшим кормильца, летчикам-испытателям и космонавтам.

17 июля сообщалось, что размер пенсии при переезде пенсионера из одного региона в другой может измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Например, если гражданин проживал в районах Крайнего Севера и переехал в центральную Россию, то он перестанет получать «северную» надбавку. В обратной ситуации ее начнут выплачивать.

Ранее в России предложили ежеквартально индексировать пенсии.

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