Россиян предупредили, чья пенсия изменится при переезде

Размер пенсии при переезде пенсионера из одного региона в другой может измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

По ее словам, если гражданин проживал в районах Крайнего Севера и переехал в центральную Россию, то он перестанет получать «северную» надбавку. В обратной ситуации ее начнут выплачивать.

То же касается тех надбавок, которые полагаются проживающим в районе чернобыльской зоны или на сельских территориях.

Коваленко подчеркнула, что все федеральные выплаты остаются без изменений при переезде в другой регион.

До этого депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что с 1 августа повышения пенсий можно ждать тем, кому исполнилось 80 лет. Депутат пояснил, что по достижении 80 лет пенсионер начинает получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Вторым частым основанием для повышения пенсии является установление первой группы инвалидности.

Ранее в России решили провести перерасчет страховой пенсии для части россиян.