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В московских аэропортах отменили и задержали почти 40 рейсов

ТАСС: в аэропортах Москвы отменены 4 авиарейса, задержаны 38
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

В московских аэропортах четыре авиарейса отменены и 38 задержаны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней столицы, пишет ТАСС.

«Причиной задержки мог стать прогнозируемый туман с ухудшением видимости до 200-700 м», — считает агентство.

В 01:20 в аэропортах Внуково и Шереметьево были задержаны по 18 рейсов, тогда как в Домодедово и Жуковском отменены по два. Кроме того, в Домодедово были задержаны два рейса.

Вчера заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин сообщил, что с 19 июля до 08:00 мск 22 июля в аэропортах московского региона, а также в петербургском Пулково суммарно отменено 517 рейсов. За указанный период на запасные аэродромы направлено 169 воздушных судов. Ситуация затронула 75 тысяч пассажиров.

По словам Потешкина, было оформлено свыше 16 тысяч вынужденных возвратов билетов, выдано более 109 тысяч ваучеров на напитки и свыше 58 тысяч ваучеров на питание. В гостиницах разместили 16 тысяч человек.

До этого зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев заявил «Газете.Ru», что перевозчики должны четко и неукоснительно выполнять свои обязательства по отношению к пассажирам в ситуациях, когда рейсы задерживаются из-за форс-мажорных обстоятельств. Кроме того, он призвал не забывать, что продолжается СВО, и безопасность – безусловный приоритет при прочих равных.

Ранее в московском аэропорту начали раздавать бесплатные матрасы.

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