В московском аэропорту начали раздавать бесплатные матрасы

В московском аэропорту Шереметьево персонал раздает пассажирам задержанных рейсов бесплатные матрасы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что в первую очередь матрасы предоставляют пассажирам с детьми. На видео из аэропорта видно, как люди спят на полученных матрасах. При этом некоторым людям все еще приходиться ожидать своих рейсов, сидя в креслах.

20 июля в московских аэропортах снова произошел коллапс: из-за атак беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там были вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города. Ограничения в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском 19–20 июля вводились несколько раз, за это время средства ПВО сбили над Московским регионом более 40 БПЛА.

Ранее сообщалось, что ФАС поручила усилить контроль за ценами на воду и еду в аэропортах Москвы.