В Госдуме призвали СМИ давать проверенную информацию о «коллапсе» в аэропортах

Перевозчики должны четко и неукоснительно выполнять свои обязательства по отношению к пассажирам в ситуациях, когда рейсы задерживаются из-за форс-мажорных обстоятельств, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

«Давайте не забывать, что у нас идет СВО, и безопасность – безусловный приоритет при прочих равных. Атаки беспилотников – форс-мажорные обстоятельства, которые нельзя заранее предвидеть и подстроить под них график работы аэропортов. К сожалению, мы видим, что такая опасность есть не только ночью, но и днем, в этом нет никакой системы или ритмичности», — сказал он.

Федяев призвал пассажиров относится к ситуации в аэропортах «рационально».

«А со стороны СМИ я бы попросил давать только проверенную информацию без кликбейта, люди и так в напряжении. Считаю, что в данной ситуации аэропорты делают все, что от них зависит. С нарушениями, где они имеются, разберутся соответствующие органы, но в целом мы видим, как быстро и в ручном режиме воздушные гавани стараются преодолеть сложнейшие условия, о которых раньше мы и подумать не могли», — добавил депутат.

Ранее в Минтрансе объяснили причины введения ограничений на работу аэропортов.