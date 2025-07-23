Украинский беспилотник сбили в Тульской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он.

Миляев предупредил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

До этого министерство обороны сообщило, что средства ПВО в период с 21:00 до 23:40 уничтожили 28 БПЛА в Брянской области, 10 — в Курской, 6 — в Ростовской, 4 — в Орловской. По одному дрону ликвидировали в Калужской, Тульской и Липецкой областях.

Прошлой ночью Вооруженные силы Украины атаковали российские регионы с помощью 35 БПЛА. В Ростовской области обломки беспилотников упали на несколько частных домов, на участках загорелась растительность. В Белгородской области дрон атаковал легковой автомобиль, два человека пострадали. В Самарской области украинские БПЛА попытались атаковать промышленное предприятие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у кинопарка «Москино» обнаружили обломки украинского дрона.