Ночная атака дронов: ВСУ пытались атаковать предприятие в Самарской области

Ночью ВСУ атаковали российские регионы с помощью 35 БПЛА. В Ростовской области обломки беспилотников упали на несколько частных домов, на участках загорелась растительность. В Белгородской область дрон атаковал легковой автомобиль, два человека пострадали. В Самарской области украинские БПЛА попытались атаковать промышленное предприятие.

Средства ПВО сбили 35 украинских беспилотников самолетного типа над восьмью регионами РФ и над акваторией Черного моря, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

«Девять [БПЛА сбито] над территорией Брянской области, семь — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Калужской области, три — над территорией Самарской области, три — над территорией Московского региона, три — над территорией Тульской области, два — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области, один — над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.

В Ростовской области горели дворы

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал в Telegram-канале, что в регионе уничтожили беспилотники над Ростовом-на-Дону, Миллерово, Донецком (город, расположенный в Ростовской области) и Азовским районом.

«Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Азовского района загорелась растительность на участках. Все возгорания были оперативно потушены. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет. На место падения обломков выехали представители муниципалитета для уточнения последствий», — отметил Слюсарь.

По данным Telegram-канала «Это Ростов», в поселке Овощной загорелась трава после уничтожения беспилотника. В селе Самарское около 20 минут работала сирена.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в регионе нет разрушений и пострадавших после атаки БПЛА. Аналогичной информацией поделился губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены шесть БПЛА на территории Ульяновского, Бабынинского, Жуковского и Перемышльского районов. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В Валуйском округе в хуторе Леоновка Белгородской области украинский беспилотник ударил по автомобилю, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Двое мужчин ранены. У одного из них тяжелые травмы: проникающее ранение грудной клетки, множественные осколочные ранения спины, рук и ног. Оба пострадавших в больнице.

Взрывы, залпы ПВО и задержки рейсов: как регионы России пережили ночную атаку БПЛА? В ночь на 21 июля ВСУ атаковали регионы России десятками ударных беспилотников. Системы ПВО сбили... 21 июля 11:31

Атака на промпредприятие

В Самарской области украинские дроны попытались атаковать промышленное предприятие, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, не приведя подробностей.

«Жертв и разрушений нет. В целях безопасности на территории области вводились временные ограничения мобильного интернета. Эта необходимая мера помогает нашим военным подавлять БПЛА противника», — отметил губернатор.

Росавиация ночью наложила ограничения на работу местного аэропорта Курумоч, рано утром их сняли.