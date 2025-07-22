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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Калуги введены временные ограничения на полеты
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dentorson/Shutterstock/FOTODOM

В Калужском международном аэропорту Грабцево имени Константина Циолковского введены ограничения на вылет и прилет воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он указал, что введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

22 июля заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин заявил, что с 19 июля до 08:00 мск 22 июля в аэропортах московского региона, а также в петербургском Пулково суммарно отменено 517 рейсов. За указанный период на запасные аэродромы направлено 169 воздушных судов. Ситуация затронула 75 тысяч пассажиров.

По словам Потешкина, было оформлено свыше 16 тысяч вынужденных возвратов билетов, выдано более 109 тысяч ваучеров на напитки и свыше 58 тысяч ваучеров на питание. В гостиницах разместили 16 тысяч человек.

Ранее в московском аэропорту начали раздавать бесплатные матрасы.

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