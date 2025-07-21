Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с отменой и задержками рейсов

Генеральная прокуратура России взяла на контроль ситуацию с отменой и задержками рейсов в российских аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Транспортным и территориальным прокурорам поручено организовать мобильные приемные, куда пассажиры могут обращаться по вопросам нарушения их прав и оказания соответствующих услуг авиакомпаниями», — говорится в публикации.

При этом в ведомстве уточнили, что прокурорами проводится «анализ состояния законности» по вопросу цен на воду и другие продукты первой необходимости на территории аэропортов в текущих условиях.

Кроме того, рассказали в Генпрокуратуре, сотрудники на местах также осуществляют надзор за работой основных узловых железнодорожных вокзалов.

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