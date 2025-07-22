В Челябинской области почти 30 детей обратились к врачам в детском лагере

ТАСС: в Челябинской области 28 детей обратились к врачам в детском лагере

В Челябинской области за помощью к врачам обратились 28 детей в лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«По оперативной информации, ночью 22 июля 28 детей почувствовали недомогание и обратились за помощью в медицинский блок детского оздоровительного лагеря «Аленушка», где круглосуточно дежурят педиатр и медицинская сестра», — говорится в сообщении.

Детей поместили в медицинский изолятор лагеря, где им оказывают необходимую помощь. При этом пятерых несовершеннолетних отправили в больницу.

До этого следователи возбудили уголовное дело об отравлении школьников и сотрудников детского лагеря «Орленок» в Саратовской области после вспышки острой кишечной инфекции. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Дмитрию Костину представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего, а также позже доложить о результатах расследования.

25 июня вспышку кишечной инфекции зафиксировали в муниципальном детском оздоровительном центре «Дубки» в Саратовской области. Роспотребнадзор выдал лагерю предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий.

Ранее в Ленинградской области лагерь закрыли из-за вспышки инфекционного заболевания у сотрудников.