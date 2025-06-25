Вспышка кишечной инфекции произошла в одном из российских детских лагерей

В Саратовской области произошла вспышка кишечной инфекции в детском лагере

В Саратовской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции в детском лагере. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Эпидемиологическое расследование началось после фиксации случаев отравления среди воспитанников муниципального детского оздоровительного центра «Дубки». В период с 24 по 25 июня медики выявили несколько детей с симптомами кишечной инфекции.

Специалисты отобрали пробы воды, пищевых продуктов и смывы с поверхностей, а также проверили персонал лагеря и контактных лиц. Заболевших детей изолировали и организовали медицинское наблюдение. Назначена дезинфекция помещений.

Роспотребнадзор выдал лагерю предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий. Расследование причин вспышки инфекции продолжается под контролем ведомства.

Ранее российский школьник попал в реанимацию с отравлением, угостившись печеньем от незнакомца.