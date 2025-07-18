В Ленинградской области лагерь закрыли из-за вспышки инфекционного заболевания у сотрудников

Детский оздоровительный лагерь «‎Военмех»‎ в поселке Рощино Ленобласти закрыли из-за вспышки инфекционного заболевания у сотрудников. Об этом сообщили в Telegram-канале межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В связи с регистрацией случая инфекционного заболевания среди персонала ДОЛ «Военмех» по адресу: Ленинградская обл., р-н Выборгский, гп. Рощино, ул. Песочная, д. 16 управлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. В ДОЛ «Военмех» введены ограничительные мероприятия с закрытием лагеря», — сказано в сообщении ведомства.

Об этом проинформировали комитет по образованию Северной столицы с целью дальнейшей организации отдыха школьников, отметили в ведомстве. Известно, что с утра пятницы, 18 июля всех детей переводят в другие учреждения

На данный момент специалисты проводят в «‎Военмехе»‎ дезинфекцию и устанавливают круг контактных лиц для обследования.

До этого в детском оздоровительном лагере «Орленок» в Пугачевском районе Саратовской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону рассказали, что в связи с этим проводится эпидемиологическое расследование. Контактные дети были разобщены, за ними установили медицинское наблюдение.

Ранее в Бурятии временно закрыли детский лагерь из-за атаки клещей.