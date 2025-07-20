В Саратове начали расследование из-за вспышки кишечной инфекции в «Орленке»

Следователи возбудили уголовное дело об отравлении школьников и сотрудников детского лагеря «Орленок» в Саратовской области после вспышки острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

В публикации говорится, что 18 июля с признаками острой кишечной инфекции обратились семь детей и двое работников.

«В региональном следственном управлении по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Саратовской области Дмитрию Костину представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего, а также о результатах расследования.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

До этого в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что специалисты ведомства отобрали для лабораторного исследования пробы питьевой воды, воды открытых водоемов, смывы из объектов внешней среды, пробы продовольственного сырья, пищевых продуктов и готовых блюд от персонала детского загородного лагеря, контактных лиц и заболевших.

Ранее в Ленинградской области лагерь закрыли из-за вспышки инфекционного заболевания у сотрудников.