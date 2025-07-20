На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратове начали расследование из-за вспышки кишечной инфекции в «Орленке»

СК: возбуждено дело из-за вспышки инфекции в детском лагере под Саратовом
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело об отравлении школьников и сотрудников детского лагеря «Орленок» в Саратовской области после вспышки острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

В публикации говорится, что 18 июля с признаками острой кишечной инфекции обратились семь детей и двое работников.

«В региональном следственном управлении по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Саратовской области Дмитрию Костину представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего, а также о результатах расследования.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

До этого в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что специалисты ведомства отобрали для лабораторного исследования пробы питьевой воды, воды открытых водоемов, смывы из объектов внешней среды, пробы продовольственного сырья, пищевых продуктов и готовых блюд от персонала детского загородного лагеря, контактных лиц и заболевших.

Ранее в Ленинградской области лагерь закрыли из-за вспышки инфекционного заболевания у сотрудников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами