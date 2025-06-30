Юрия Дудя могут привлечь к уголовной ответственности

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом). Сообщение об этом появилось в пресс-службе ведомства.

По данным прокуроров, Дудь дважды привлекался к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, но продолжил распространять материалы без соответствующей маркировки.

Прокуратура передала материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента. Сейчас рассмотрение дела находится на контроле у московских прокуроров.

В последний раз Дудя штрафовали на 45 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента в начале июня. В решении суда отмечалось, что речь шла о пяти немаркированных постах в Telegram-канале блогера.

Также Дудя штрафовали за неуказание статуса иноагента в апреле этого года. Тогда ему тоже назначили штраф в размере 45 тыс. рублей.

Минюст РФ признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году журналист уехал из России.

Ранее Дудь признался в зависти к фанатам Noize MC (признан в РФ иностранным агентом).