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Vacio и Юрий Дудь прошлись на каблуках по улицам Парижа

Рэпер Vacio показал мастер-класс Дудю по хождению на каблуках в Париже
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vdud/YouTube

Рэпер Vacio (он же — Николай Васильев) признался в YouTube-интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), что задумался о хождении на каблуках по улице, еще будучи в Москве.

«Увидел, как один дизайнер шел на каблуках, но при этом выглядел достаточно мускулинно. У меня зародилась такая идея, но жизнь была наполнена другим. Дело не доходило», — признался рэпер.

По словам Васильева, он вернулся к затее в эмиграции, поскольку обувь ему подарил транс-блогер Игорь Синяк. Подобным поведением, пояснил артист, он хочет «раздвинуть границы».

«Я натурал и надеваю каблуки. Принято в обществе? Нет! <…> А что такое мужественность? Я пришел к тому, что это ответственность... Чтобы твоя женщина чувствовала себя в безопасности как материальной, так и физической и духовной. Решительность, проактивность... Но точно не то, как ты выглядишь», — заявил артист.

Vacio отметил, что его девушку не смущает новый образ. Он уверил, что партнерше совершенно безразлично. Также рэпер продемонстрировал навыки хождения на каблуках в выпуске — и научил этому Юрия Дудя.

«Слушай, ну норм. Это неудобно, но то ли я более-менее координирован как-то, то ли что-то еще, но я могу идти», — заявил Дудь.

Ранее Прилепин заявил, что из уехавших артистов слушал только Земфиру (признана в РФ иностранным агентом) и БГ (признан в РФ иностранным агентом).

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