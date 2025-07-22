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Опубликовано видео катания патриарха Кирилла на «КАМАЗе»

Появилось видео тест-драйва патриарха Кирилла на «КАМАЗе» в Набережных Челнах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил научно-технический центр КАМАЗа в Набережных Челнах, где лично оценил новейшие разработки автозавода. В сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова предстоятель РПЦ совершил тест-драйв по территории центра на грузовом «КАМАЗе» и внедорожнике Tank, сообщает пресс-служба предприятия.

Особое внимание патриарх уделил ходовым качествам техники.

«Он высоко оценил плавность хода и комфортабельность салона», — отмечается в сообщении.

В рамках визита компания передала Церкви пригородный автобус «КАМАЗ-5222» для социальных нужд. В ответ патриарх Кирилл вручил руководству завода Казанскую икону Божией Матери — один из главных символов православия в Поволжье.

Также Патриарх Кирилл освятил камень в основании Воскресенского собора в Набережных Челнах, вместительность которого составит порядка 700 прихожан.

Ранее Патриарх Кирилл рассказал о вере Путина.

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