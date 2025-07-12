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Патриарх Кирилл рассказал о вере Путина

Патриарх Кирилл: Путин является верующим, церковным человеком
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Михаил Метцель/ТАCC

Президент России Владимир Путин — верующий, церковный человек, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам патриарха, историческая перемена, которая произошла в стране после советских гонений выражается не только в строительстве множества храмов, но и в православном вероисповедании главы государства.

«Во главе (государства — прим. ред.) стоит православный человек — Владимир Владимирович Путин — не какой-то мимикрирующий под религию большинства, а искренне верующий, церковный человек», — заявил он.

Патриарх добавил, что российский лидер никогда не стыдился прийти в храм. Он подчеркнул, что Путин предстает перед всем народом в качестве примера доброго христианина.

12 июля православная церковь чтит память двух учеников Христа — святых апостолов Петра и Павла. Для православных этот день также знаменует окончание Апостольского (Петрова) поста, длившегося от понедельника на вторую седмицу после Пятидесятницы до канонады колоколов в честь Петра и Павла.

Накануне верующие собираются на всенощное бдение: читают особые тропари, кондаки и канон святым, после чего совершают крестный ход вокруг храма под песнопения. Подробнее — в материале «Газеты. Ru».

Ранее патриарх Кирилл оценил состояние Вооруженных сил России.

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