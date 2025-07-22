На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл освятил камень в основании собора в Татарстане

Патриарх Кирилл освятил камень в основании собора в Набережных Челнах
true
true
true
close
Максим Платонов/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил камень в основании Воскресенского собора в Набережных Челнах, вместительность которого составит порядка 700 прихожан. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«С совершенно особым чувством я вступил на эту землю, зная, что именно здесь будет заложен новый храм», — заявил патриарх, освятив камень.

Он подчеркнул, что «на этой земле» живут как православные, так и мусульмане, однако всех этих людей роднит то, что их молитвы обращены к одному Богу

Патриарх Кирилл впервые посетил Набережные Челны. Компанию ему в этом визите составил глава Татарстана Рустам Минниханов, который выразил уверенность в завершении работ с храмом в кратчайшие сроки. Глава республики также отметил важность присутствия патриарха на этой церемонии для новообразованной Набережночелнинской епархии.

Храм планируется возвести в районе пересечения проспекта Мира и проспекта Дружбы Народов.

17 мая патриарх Кирилл прибыл в Удмуртию, где освятил Благовещенский собор Воткинска. Он также отслужил в соборе Божественную литургию, и посетил музей Воткинского завода и музей-усадьбу П. И. Чайковского в Воткинске.

Ранее патриарх Кирилл вручил первой леди Азербайджана орден.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами