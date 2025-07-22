Патриарх Кирилл освятил камень в основании собора в Татарстане

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил камень в основании Воскресенского собора в Набережных Челнах, вместительность которого составит порядка 700 прихожан. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«С совершенно особым чувством я вступил на эту землю, зная, что именно здесь будет заложен новый храм», — заявил патриарх, освятив камень.

Он подчеркнул, что «на этой земле» живут как православные, так и мусульмане, однако всех этих людей роднит то, что их молитвы обращены к одному Богу

Патриарх Кирилл впервые посетил Набережные Челны. Компанию ему в этом визите составил глава Татарстана Рустам Минниханов, который выразил уверенность в завершении работ с храмом в кратчайшие сроки. Глава республики также отметил важность присутствия патриарха на этой церемонии для новообразованной Набережночелнинской епархии.

Храм планируется возвести в районе пересечения проспекта Мира и проспекта Дружбы Народов.

17 мая патриарх Кирилл прибыл в Удмуртию, где освятил Благовещенский собор Воткинска. Он также отслужил в соборе Божественную литургию, и посетил музей Воткинского завода и музей-усадьбу П. И. Чайковского в Воткинске.

Ранее патриарх Кирилл вручил первой леди Азербайджана орден.