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Власти Городецкого округа предложили помощь туристам с теплоходов после ЧП на Волге

В Городецком округе готовы принять туристов с теплоходов, застрявших на Волге
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Depositphotos

Власти Городецкого округа готовы принять туристов с теплоходов, которые застряли на Волге в результате инцидента на шлюзе гидроузла в Нижегородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Городецкого округа Александр Мудров.

Он заявил, что судоходство на городецком участке было остановлено. Сообщается, что информация о сроках возобновления будет доведена Росморречфлотом.

«Находимся на связи и с туроператорами, готовы (если потребуется) включиться в прием туристов с задержавшихся теплоходов», — написал Мудров.

По его словам, происшествие не несет никакой угрозы для населения округа. Кроме того, на работу Нижегородской ГЭС инцидент также не повлиял.

22 июля пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры сообщила, что в Нижегородской области проводится проверка по факту нарушения целостности камеры шлюза шлюза №15А Городецкого гидроузла.

По предварительным данным, инцидент произошел при производстве демонтажных работ на Городецком гидроузле. В настоящий момент все профильные службы работают над ликвидацией последствий.

Ранее в Петербурге спустили на воду «проходимое» прогулочное судно.

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