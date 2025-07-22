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Две женщины пострадали из-за обрушения крыши летнего кафе под Калининградом

Под Калининградом из-за ливня обрушилась крыша кафе, пострадали две женщины
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«Газета.Ru»

Крыша летнего кафе в поселке Малиновка под Калининградом обрушилась из-за сильного ливня, в результате чего пострадали две женщины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

«Под сильным дождем крыша кафе «Малина» не выдержала напора стихии и от нагрузки упала», — рассказали в ведомстве, отметив, что пострадали две женщины 1960 и 1985 годов рождения.

Одну из пострадавших на специальном щите донести до машины скорой помощи, вторую женщину также забрали медики, добавили в пресс-службе МЧС.

В каком состоянии они находятся в данный момент, не уточняется.

Накануне в Москве упавшие из-за сильного дождя и ветра деревья повредили шесть автомобилей.

Во вторник в столице из-за мощного ливня перекрыли движение поездов между станциями метро «Багратионовская» и «Кунцевская».

Ранее самолет, выполняющий рейс Петербург — Калининград, не смог приземлиться из-за непогоды.

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