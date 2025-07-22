Самолет, выполняющий рейс Петербург — Калининград, не смог приземлиться из-за непогоды

78: борт, летевший из Петербурга в Калининград, вернулся в Пулково из-за грозы

Самолет, выполняющий рейс Петербург — Калининград, не смог приземлиться из-за грозы и вернулся в Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

«Boeing 737 авиакомпании Smartavia подлетел к аэропорту Храброво, какое-то время покружил в зоне ожидания и отправился обратно в Северную столицу», — говорится в посте.

В авиакомпании каналу сообщили, что в Калининграде сильная гроза, потому лайнер вернулся в аэропорт Северной столицы. Когда людей доставят в Калининград на данный момент неизвестно.

В конце июня сообщалось, что самолет авиакомпании «ЮТейр», выполнявший рейс из Усть-Кута в Иркутск, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за перегрева тормозов. Экипаж воздушного судна ATR 72 (бортовой номер RA-67683) доложил о неисправности в 08:10 по всемирному координированному времени (UTC). После принятия решения о возвращении лайнер благополучно приземлился в Усть-Куте в 08:24 UTC.

16 июня у борта Superjet-100, выполняющего рейс Москва – Батуми, вырвало капот прямо в воздухе во время взлета. Никто не пострадал. Самолет экстренно вернули, в аэропорту Внуково объявили код «синий» — авиационное происшествие в воздухе, аварийная посадка.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за пассажирки, съевшей креветки.