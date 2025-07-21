Деревья упали на шесть автомобилей в Москве

В Москве упавшие деревья повредили 6 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Один из случаев произошёл в Мирском переулке. Там упавшее дерево придавило две машины», — сообщает канал.

Второй похожий инцидент случился в Малом Сухаревском переулке, где пострадал один автомобиль. Ещё аналогичные инциденты — на улице Лизы Чайкиной, 5-й улице Соколиной Горы и Яблочкова, отмечает Shot.

По предупреждению о погоде от МЧС, в Москве сегодня ожидается ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с.

До этого на юго-востоке Москвы в районе 16-го километра внешней стороны МКАД произошло подтопление проезжей части из-за обильных осадков. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Движение автотранспорта на данном участке было временно приостановлено. В ГИБДД тогда посоветовали автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и избегать проезда через затопленный участок кольцевой автодороги.

Ранее стало известно, когда закончится дождь в Москве.