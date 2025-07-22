На Украине арестовали одного из руководителей управлений НАБУ

Суд Киева арестовал одного из руководителей управлений Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магамедрасулова до 16 сентября. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«Суд в Киеве избрал меру пресечения одному из руководителей детективов НАБУ Магамедрасулову – содержание под стражей до 16 сентября без права внесения залога. Защита заявляет, что постановление незаконно и будет подавать апелляцию», — говорится в сообщении.
Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в антикоррупционном бюро накануне. После этого спецслужба заочно предъявила обвинение в госизмене депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Федору Христенко, уехавшему из страны. По версии следствия, парламентарий отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.
По информации «Украинской правды», во время обыска силовики избили одного из детективов НАБУ, а затем силой открывали ему веки, чтобы через FaceID получить доступ к его мобильному телефону.
Ранее в парламенте Украины заблокировали трибуну из-за попытки закрыть антикоррупционные органы.