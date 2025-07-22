На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине арестовали одного из руководителей управлений НАБУ

Суд Киева арестовал до 16 сентября одного из руководителей управлений НАБУ
true
true
true
close
Shutterstock

Суд Киева арестовал одного из руководителей управлений Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магамедрасулова до 16 сентября. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Суд в Киеве избрал меру пресечения одному из руководителей детективов НАБУ Магамедрасулову – содержание под стражей до 16 сентября без права внесения залога. Защита заявляет, что постановление незаконно и будет подавать апелляцию», — говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в антикоррупционном бюро накануне. После этого спецслужба заочно предъявила обвинение в госизмене депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Федору Христенко, уехавшему из страны. По версии следствия, парламентарий отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

По информации «Украинской правды», во время обыска силовики избили одного из детективов НАБУ, а затем силой открывали ему веки, чтобы через FaceID получить доступ к его мобильному телефону.

Ранее в парламенте Украины заблокировали трибуну из-за попытки закрыть антикоррупционные органы.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами