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В парламенте Украины заблокировали трибуну из-за попытки закрыть антикоррупционные органы

В Раде закрыли трибуну из-за закона о ликвидации антикоррупционных органов
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько депутатов Верховной рады заблокировали трибуну в зале парламента из-за законопроекта, направленного на упразднение антикоррупционных органов, с которыми конфликтует президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Блокируем трибуну», — написал парламентарий.

Поправки к законопроекту, которые пытаются довести до Рады, направлены на фактическое закрытие Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). На трансляции из зала заседания можно было увидеть, что Гончаренко стоит рядом со спикером парламента Русланом Стефанчуком и кричит: «Позор».

В июле сообщалось, что Служба безопасности Украины после обысков в Национальном антикоррупционном бюро заочно предъявила обвинения депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Федору Христенко, уехавшему из страны. По версии следствия, парламентарий отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Ранее в США назвали ахиллесову пяту Украины.

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