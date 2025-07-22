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В НАБУ рассказали о «физическом воздействии» со стороны силовиков

Детективы НАБУ подверглись «физическому воздействию» во время обысков
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НАБУ

Трое детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подверглись «чрезмерному физическому воздействию» со стороны силовиков во время вчерашних обысков, которые проводила Служба безопасности Украины совместно с офисом генпрокурора и ГБР. Об этом заявил на брифинге директор бюро Семен Кривонос, передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Он рассказал, что с руководителями ряда медучреждений «проводилась работа», чтобы они не принимали сотрудников НАБУ для фиксации телесных повреждений, в связи с этим детективам при обращении отказывали в снятии побоев или «делали это неохотно».

По информации «Украинской правды», во время обыска силовики избили одного из детективов НАБУ, а затем силой открывали ему веки, чтобы через FaceID получить доступ к его мобильному телефону.

СБУ после обысков в антикоррупционном бюро заочно предъявила обвинение в госизмене депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Федору Христенко, уехавшему из страны. По версии следствия, парламентарий отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Ранее в парламенте Украины заблокировали трибуну из-за попытки закрыть антикоррупционные органы.

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