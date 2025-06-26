Самолет «ЮТейр» экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за перегрева тормозов

Самолет авиакомпании «ЮТейр», выполнявший рейс из Усть-Кута в Иркутск, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за перегрева тормозов. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Экипаж воздушного судна ATR 72 (бортовой номер RA-67683) доложил о неисправности в 08:10 по всемирному координированному времени (UTC). После принятия решения о возвращении лайнер благополучно приземлился в Усть-Куте в 08:24 UTC.

16 июня сообщалось, что у борта Superjet-100, выполняющего рейс Москва – Батуми, вырвало капот прямо в воздухе во время взлета. Никто не пострадал. Как уточняется, самолет экстренно вернули, в аэропорту Внуково объявили код «синий» — авиационное происшествие в воздухе, аварийная посадка.

11 июня пассажирский самолет, принадлежащий компании S7 Airlines, экстренно сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за пассажирки, съевшей креветки.