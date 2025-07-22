На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Литовского националиста заочно осудили в России на 23 года

Барткевичюсу дали 23 года за ограбление курского магазина и поставки машин ВСУ
true
true
true
close
Telegram-канал Прокуратура Москвы

Суд в Москве заочно приговорил 48-летнего гражданина Литвы Валдаса Барткевичюса к 23 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным по семи статьям Уголовного кодекса, включая публичное оправдание терроризма, финансирование терроризма, а также мародерство и осквернение символов воинской славы России. Приговор пока не вступил в законную силу. Барткевичюс находится в международном розыске, и ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба пояснила, что с февраля 2023 года по август 2024-го литовец, движимый политической и идеологической ненавистью к России, вместе с сообщниками поставлял автомобили наемникам, действующим против России. Всего он передал пять машин.

В мае Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Барткевичюса. В феврале Барткевичюса объявили в розыск.

В ноябре 2024 года Барткевичюс и несколько других человек на братской могиле советских воинов в селе Казачья Локня Курской области совершили действия, которые оскверняют воинское захоронение и установленный на его месте памятник.

Ранее директора Берлинского центра Карнеги объявили в розыск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами