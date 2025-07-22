Литовского националиста заочно осудили в России на 23 года

Суд в Москве заочно приговорил 48-летнего гражданина Литвы Валдаса Барткевичюса к 23 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным по семи статьям Уголовного кодекса, включая публичное оправдание терроризма, финансирование терроризма, а также мародерство и осквернение символов воинской славы России. Приговор пока не вступил в законную силу. Барткевичюс находится в международном розыске, и ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба пояснила, что с февраля 2023 года по август 2024-го литовец, движимый политической и идеологической ненавистью к России, вместе с сообщниками поставлял автомобили наемникам, действующим против России. Всего он передал пять машин.

В мае Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Барткевичюса. В феврале Барткевичюса объявили в розыск.

В ноябре 2024 года Барткевичюс и несколько других человек на братской могиле советских воинов в селе Казачья Локня Курской области совершили действия, которые оскверняют воинское захоронение и установленный на его месте памятник.

Ранее директора Берлинского центра Карнеги объявили в розыск.