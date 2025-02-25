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Литовский националист, осквернивший мемориал в Курской области, объявлен в розыск

Националиста Барткевичюса, осквернившего мемориал в Судже, заочно арестовали
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Максим Блинов/РИА Новости

Гражданин Литвы Валдас Барткевичюс (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), осквернивший мемориал в Курской области и оправдывавший теракт в «Крокус Сити Холле», объявлен в международный розыск и заочно арестован. Об этом сообщил руководитель управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления СК РФ Александр Пастухов, передает РИА Новости.

«В конце 2024 года за осквернение и повреждение воинского захоронения в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области привлечен литовский националист Валдас Барткевичюс», — сказал он.

В ноябре прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Литвы Вальдаса Барткевичюса за осквернение памятника советским воинам в Курской области.

Уголовное дело было инициировано по поручению председателя СК Александра Бастрыкина. Барткевичюса подозревают в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса России. В их числе «Реабилитация нацизма», «Повреждение мемориального объекта, увековечивающего память советских воинов» и «Публичное оправдание терроризма».

Ранее Барткевичюс был внесен в перечень экстремистов.

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